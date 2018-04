Jungfernfahrt der "Grand Bohemia" Luxus-Partyschiff aus Parey für Prag

Das Luxus-Partyschiff "Grand Bohemia" ist am Samstag von Parey an der Elbe nach Prag gestartet. Mehr als ein Jahr hat die Werft Bolle aus Derben im Jerichower Land an dem Schiff gearbeitet. Für die Werft war es ein großer Auftrag im Wert eines siebenstelligen Betrags. Genauer will es Werft-Juniorchef Mario Bolle MDR SACHSEN-ANHALT nicht verraten.