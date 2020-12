Gegen den langjährigen Bürgermeister von Burg, Jörg Rehbaum, wird wegen des Anfangsverdachts des Sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt. Zuvor waren im Internet Screenshots eines angeblichen Chatverlaufs zwischen einem Mann und einem minderjährigen Mädchen anonym veröffentlicht worden. Bei dem Mann soll es sich um Rehbaum handeln. Rehbaum selbst bestreitet die Vorwürfe. Er habe sich "keinerlei strafbares Verhalten (…) vorzuwerfen", schreibt er in einer am Dienstag versendeten Stellungnahme.

Ein Instagram-Account des Mädchens soll weitere Bilder enthalten haben, wurde aber bereits gelöscht, wie mehrere Bürger aus Burg in Sozialen Netzwerken schreiben.

Jörg Rehbaum selbst hat alle seine Profile in den Sozialen Medien deaktiviert. Laut einem Medienbericht soll er am 24. Dezember aber kurzzeitig verbreitet haben, dass sein Instagram-Account gehackt wurde. Ein führender Vertreter des örtlichen AfD-Kreisverbandes hatte die Vorwürfe gegen den Mann zwischenzeitlich in die Öffentlichkeit getragen.