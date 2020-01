Im Juni 2008 wurde ein Landtags-Untersuchungsausschuss eingesetzt, um eine mögliche Verantwortung von Ministerien und anderen Behörden für den Skandal zu beleuchten. Dort musste auch Reiner Haseloff als damaliger Arbeits- und Wirtschaftsminister aussagen. Nach seinen Worten hat er, trotz Hinweisen an sein Ministerium, zu spät von der Brisanz der Sache erfahren. Eine Strafanzeige wegen angeblicher Falschaussage vor diesem Ausschuss wurde nach rund drei Monaten Ermittlungen im Oktober 2013 durch die Staatsanwaltschaft Magdeburg abgewiesen.



Mit dem damaligen Entsorger Veolia Umweltservice, der einen Großteil der Abfälle in den Kreis transportiert hatte, hat das Land im März 2016 einen millionenschweren Vergleich geschlossen. Demnach zahlt das Unternehmen 7,5 Millionen Euro für die Tongrubensanierung. Im Gegenzug verzichtet Sachsen-Anhalt auf weitere Schadenersatzansprüche.



Rechtskräftig verurteilt wurde hingegen der frühere Landrat des Jerichower Landes, Lothar Finzelberg. Nach einem Urteil des Landgerichts Magdeburg muss er für zwei Jahre und zehn Monate in Haft – wegen Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung in vier Fällen. Finzelberg hat demnach als Landrat die illegalen Müllablagerungen gedeckt und im Gegenzug Gefälligkeiten angenommen. Ende 2018 bestätigte der Bundesgerichtshof dieses Urteil, nachdem Finzelberg in Revision gegangen war.



Eine sechsmonatige Bewährungsstrafe erhielt Finzelberg vom Magdeburger Landgericht im September 2018 in einem anderen Prozess – diesmal wegen Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss. Auch hier legte er Revision ein. Das Oberlandesgericht Naumburg verwarf sie im März 2019.



Am Landgericht Stendal laufen seit 2015 und 2017 zwei Mammutprozesse gegen die mutmaßlichen Verantwortlichen einer Entsorgungsfirma.