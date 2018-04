Landesgartenschau Burg Sachsen-Anhalts größter Garten lädt ein

Nach Angaben der Stadt sind in die Gartenschau-Flächen rund 17 Millionen Euro geflossen – Geld aus dem Haushalt sowie aus Fördertöpfen. "Eine Landesgartenschau ist auch immer ein kleines Konjunkturprogramm", erklärte dazu die Leiterin der Städtischen Projektgruppe, Andrea Gotschalk. Derweil ist noch nicht bis ins Detail klar, was mit dem Gelände nach Ende Landesgartenschau passiert. Viele Bereiche sollen den Worten nach so bleiben, wie sie sind. An einer Lösung für nachhaltige Pflege werde gearbeitet. Was mit den temporären Bauten passiere, müsse noch geklärt werden.