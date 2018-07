Tod in Bulgarien Prozessbeginn um ertrunkene 13-Jährige

Zum Prozessbeginn erschienen aber nur drei der Angeklagten. Der Vierte fehlte und war auch nicht auffindbar. Das Gericht in Varna ist sich nicht einmal sicher, ob er wirklich existiert. "Das Problem ist, dass sein Name auf allen Konstruktionsunterlagen auftaucht. Aber niemand in der Baufirma erinnert sich an ihn", sagt Radoslav Iazarov, Sprecher des Regionalgerichts Varna.