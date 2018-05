Körperverletzung Gericht verurteilt bekannten Rechtsextremisten

Der Rechtsextremist Dennis Wesemann aus dem Jerichower Land ist am Dienstag wegen Körperverletzung verurteilt worden. Der 31-Jährige ist Gründer und ehemaliger Spieler des Fußballvereins FC Ostelbien Dornburg. Mit diesem sorgte er in der Vergangenheit wegen brutaler und fremdenfeindlicher Aktionen deutschlandweit für negative Schlagzeilen .

Am Amtsgericht Burg musste sich Wesemann am Dienstag gemeinsam mit Patrick T. zu einem Vorfall aus dem vergangenen Jahr verantworten. Laut Michael Steenbuck vom Landgericht Stendal soll Wesemann an Männertag einen Mann aus Burg misshandelt haben. Dieser habe sich geweigert, den Namen seines Bruders zu nennen, an dem Wesemann Interesse hatte.