Die Kita "Max und Moritz" in Gommern muss Donnerstag geschlossen bleiben. Bildrechte: Gabriele Eggert

Bereits in den frühen Morgenstunden meldeten die Feuerwehren im Jerichower Land zahlreiche vollgelaufene Keller. Betroffen waren vor allem Gommern und Genthin. Wie Kreisbrandmeister Walter Metscher MDR SACHSEN-ANHALT sagte, gab es bis zum frühen Morgen mindestens 20 Einsätze. Auf einer Koppel standen außerdem mehrere Pferde knietief im Wasser. Sie wurden von der Feuerwehr gerettet. In den Ortschaften Rietzel und Ziepel fiel der Strom aus, in der Kita "Max und Moritz" in Gommern sind mehrere Räume überflutet, darunter Spiel- und Bastelräume. Die Kita blieb deshalb am Donnerstag geschlossen.