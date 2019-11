Die Sparkasse Jerichower Land will Fusionsgespräche mit der Sparkasse Stendal aufnehmen. Das sagte der Vorsitzende des Verwaltungsrates der Sparkasse Jerichower Land und Landrat Steffen Burchhardt (SPD) MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag. Die Sparkassen-Mitarbeiter seien bereits am Dienstag über das Vorhaben informiert worden.