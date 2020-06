Storchenhof Loburg Verwaistes Storchenbaby wird adoptiert

"Asklepios" wurde von einer Pute ausgebrütet. Seine Mutter war noch vor der Geburt tödlich verunglückt. "Asklepios" war aber bereits vollständig entwickelt. Auf dem Storchenhof in Loburg, peppelte Michael Kaatz ihn auf. Nach vier Wochen wurde das Storchenbaby nun einer anderen Storchenfamilie zur Adoption ins Nest gegeben.

Der Storch, der seinen Namen aus der griechischen Mythologie erhielt, wurde am Dienstag mithilfe einer Hebebühne in ein elf Meter hohes Nest gelegt, in dem bereits zwei fast gleichaltrige Störche aufgezogen werden.