Nach dem Fund eines Toten in einer Unterkunft für Obdachlose in Burg ist am Donnerstag Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach werde gegen einen 32-Jährigen wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Der Mann habe die Tat gestanden.