Zu schnell unterwegs Traktor in Ferchland geblitzt

Die Polizei hat am Samstag bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Ferchland im Jerichower Land einen Traktor geblitzt. In der Polizeimeldung heißt es, die landwirtschaftliche Zugmaschine sei mit 40 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Für das Gespann seien aber nur 25 Kilometern pro Stunde erlaubt gewesen.