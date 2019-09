Ein tödlicher Lkw-Unfall sorgt auf der Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt für Behinderungen. Dort ist die Autobahn zwischen Burg und Lostau in Richtung Hannover gesperrt. Ein Sprecher der Autobahnpolizei Börde sagte MDR SACHSEN-ANHALT, am Mittwochvormittag sei ein Lastwagenfahrer bei Burg im Jerichower Land auf das Stauende an einer Dauerbaustelle aufgefahren. Der Aufprall war demnach so heftig, dass das Führerhaus rund anderthalb Meter nach hinten geschoben wurde. Der Fahrer konnte nur noch tot geborgen werden.