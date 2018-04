Nach dem Lkw-Unfall auf der A2 bei Hohenwarthe im Jerichower Land entspannt sich die Situation langsam. Wie die Polizei mitteilte, sind inzwischen zwei Spuren in Fahrtrichtung Hannover wieder frei. Bis zum Mittag werde sich die Lage wohl normalisieren. Bis dahin brauchen Autofahrer auch auf der Umleitungsstrecke über die Bundesstraße 1 in Richtung Magdeburg Geduld. Dort staut es sich aktuell zwischen Möser und Heyrothsberge.



Nach Polizeiangaben ist am frühen Morgen in Fahrtrichtung Hannover ein Kleintransporter mit einem Lkw zusammengeprallt. Im Anschluss kam der Transporter von der Fahrbahn ab. Ein Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die beiden anderen Menschen im Transporter kamen mit leichten Verletzungen davon. Auf der Autobahn 2 zwischen Burg-Ost und Lostau war mehrere Stunden nur eine Spur befahrbar. Wie es zum Unfall kam, muss noch untersucht werden.

Mehrere Feuerwehrautos stehen auf der Autobahn zwei. Ein Transporter ist durch den Zusammenprall mit einem Lkw von der Fahrbahn abgekommen. Bildrechte: Autobahnpolizeirevier Börde