Nahe Burg/Zentrum Wolf auf A2 getötet – von Lkw erfasst

Nach dem Aufprall blieb der polnische Lkw-Fahrer zur Sicherheit in seinem Fahrzeug und alarmierte die Polizei: "Ich meine, der Wolf war alleine, aber man weiß ja nie, ob noch andere Wölfe in der Nähe sind." Diese Befürchtung bestätigte sich nicht. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte Pawel Popiel seine Fahrt fortsetzen. Wie die Autobahnpolizei Börde in der Nacht mitteilte, kümmert sich jetzt das Wolfskompetenzzentrum um das getötete Tier.