Hans-Ulrich Lotz hält dem Karneval in Aschersleben schon fast ein halbes Jahrhundert die Treue.

Sie waren bestens vorbereitet, die Ascherslebener und die Jecken. Bei strömendem Regen hatten sie Schirme dabei. So mancher packte seinen Hut in eine durchsichtige Plastiktüte. Mit Sonne im Herzen und Regen von oben starteten sie am Sonnabend pünktlich um 11:11 Uhr in ihre Jubiläumssession. 50 Jahre schon feiern die Ascherslebener großen Karneval in der kleinen Stadt.

Eine lebenslange Liebe

Ein Raum voller Orden und Erinnerungen: Blick in das Wohnzimmer von Hans-Ulrich Lotz Bildrechte: MDR/Tom Gräbe Karneval, das ist für einige Ascherslebener eine fast lebenslange Liebe. Eine, die zum Beispiel für Hans-Ulrich Lotz mit 18 Jahren und einem Vorurteil begann. Eigentlich fand er das ganze Tam-Tam als junger Mann ziemlich überzogen. Zur Sitzung ging er aber trotzdem. "Ich saß damals vor der Bühne. Und damals gab's noch keine Strumpfhosen, sondern nur Strapse und Strümpfe. Und ich als 18-jähriger junger Mann hab dann gedacht: Vielleicht ist das doch was für dich."



Fast ein halbes Jahrhundert ist das jetzt her. Hans-Ulrich Lotz ist die ganze Zeit dabei geblieben. In seiner Wohnung hortet er eine riesige Sammlung Karnevalsorden. 900 dürften es mittlerweile sein. Vom Rhein genauso wie aus dem Harzvorland. In seinem Zimmer hängen auch die allerersten Orden, die der Ascherslebener Carnevalsklub verliehen hat – zu tiefsten DDR-Zeiten. Die waren aus Pappe und selbst bemalt. Vieles war improvisiert.

1.300 Clubs mit 70.000 Jecken

Die Narren bastelten auch diese Figur. Sie war vor Jahrzehnten Requisite bei einem Karnevalsumzug. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe Zuerst feierten viele Jecken im heutigen Sachsen-Anhalt unter dem Dach der katholischen Kirche. Vor 50, in manchen Orten auch vor 60 Jahren, ging das los. 1989 gab dann es in der DDR mehr als 1.300 Karnevalsclubs mit etwa 70.000 Jecken. Sechseinhalb Millionen Gäste kamen pro Session zu den Veranstaltungen.



50 Jahre und doch kein bisschen in die Jahre gekommen sind die Ascherslebener Jecken, sagt Vereinspräsident Klaus Mahnert. "Unser Jugendbereich wird immer stärker. Das freut uns zu sehen, dass es weitergeht." Der Spagat zwischen klassischem Karneval mit Dreispitz, Prinzengarde Tusch, der gelinge.



"Auf der einen Seite hast du die Alten, die auf die Traditionen drängen. Und auf der anderen Seite gibt es die Jungen, die dann ihre Sicht des Karnevals bringen", erklärt Mahnert. Man müsse beides berücksichtigen. Das eine Jahr werde es so, im nächsten dann anders. "Die Gruppen können selbst festlegen, wie sie ihren Showtanz machen. Beim Gardetanz mit Uniform ist das sehr traditionell. Da kann man die Musik eventuell etwas moderner wählen." Aber wenn die Prinzengarde einen Showtanz einstudiert, könne es schon passieren, dass die Alten komisch gucken.

"50 Jahre singen, tanzen, lachen, genauso wollen wir weitermachen"

Ihre Jubiläumssession wollen die Ascherslebener groß unter dem Motto "50 Jahre singen, tanzen, lachen, genauso wollen wir weitermachen" feiern – auch, wenn sie bis Aschermittwoch eigentlich viel zu tun haben müssten. Schließlich haben sie am 11.11. die Amtsgeschäfte im Rathaus übernommen.

Aber der Vereinspräsident hat schon eine Lösung parat: "Wir haben uns vorgenommen, dieses Jahr nichts zu bemängeln."

