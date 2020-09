Die Wahl der neuen Wirtschaftsbeigeordneten in Magdeburg sorgt erneut für Kritik (Archivbild). Bildrechte: imago/mm images/Kajo

Das Arbeitsgericht Magdeburg hat am Mittwoch die Klage eines unterlegenen Anwärters gegen die Wahl der Beigeordneten für Wirtschaft in Magdeburg an das Verwaltungsgericht verwiesen. Bei dem Posten des Beigeordneten handele es sich um ein Beamtenverhältnis. Dafür sei das Arbeitsgericht nicht zuständig, teilte ein Vertreter des Arbeitsgerichtes MDR SACHSEN-ANHALT mit.

Der Anwärter hatte in einem Eilverfahren gegen die Beigeordnetenwahl in Magdeburg geklagt und damit versucht zu verhindern, dass Sandra Yvonne Stieger zur neuen Beigeordneten ernannt wird. Diese war im Mai zur neuen Beigeordneten für Wirtschaft gewählt worden – und ist damit quasi die "Wirtschaftsministerin" Magdeburgs. Da die Ernennung durch die Stadt aber bereits erfolgte, gilt es als äußerst unwahrscheinlich, dass Stieger ihren Posten wieder räumen muss. Sollte die Klage vor dem Verwaltungsgericht recht bekommen, wird es vermutlich auf eine Schadenersatzzahlung, nicht aber auf eine Neubesetzung der Stelle hinauslaufen, teilte das Arbeitsgericht mit.

Kritik an Wahl von mehreren Seiten

Bereits im Vorfeld hatte es Unruhen rund um die Beigeordnetenwahl im Mai gegeben. In einem anonymen Schreiben war der Stadt Magdeburg vorgeworfen worden, Vetternwirtschaft zu betreiben und die Posten gegen Gefälligkeiten zu vergeben. Auch Mikko Fritze, ein Anwärter auf den Posten des Beigeordneten für Kultur, hatte den Auswahlprozess schon vor der Wahl in einem offenen Brief hinterfragt. Er kritisierte, dass es zwar offiziell keine Vorauswahl der Kandidatinnen und Kandiaten gegeben habe, trotzdem seien aber nur manche zu einem persönlichen Gespräch eingeladen worden.

Die Klage eines unterlegenen Anwärters gegen das Auswahlverfahren bei der Beigeordnetenwahl in Magdeburg wurde vom Arbeitsgericht an das Verwaltungsgericht verwiesen (Symbolbild). Bildrechte: dpa Fritze zweifelte an, dass dies das bestmögliche Verfahren sei, um die am besten geeignete Person für das Amt zu finden. Ihm wäre es nach eigener Aussage lieber gewesen, es hätte nach Einreichung der Bewerbungsunterlagen eine offizielle Vorauswahl gegeben, und den anderen Kandidaten wäre abgesagt worden. Stattdessen hatte die Stadt die Namen aller Bewerberinnen und Bewerber veröffentlicht. Auch die derjenigen, die laut Fritze sowieso kaum noch Chancen gehabt haben. Zudem seien die geforderten Bewerbungsunterlagen sehr knapp gewesen und "von heute normalen Verfahren zur Personalauswahl bei Führungskräften" sei kein Gebrauch gemacht worden. Das Verfahren sei in seiner jetzigen Form unfair und undemokratisch, kritisierte Fritze in einem Gespräch mit dem MDR SACHSEN-ANHALT. Klagen wollte er gegen die Wahl aber nicht.