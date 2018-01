Venetien, Salzburg, Südtirol: Da machen Camper so richtig gern Urlaub. Kein Wunder, dass es die Campingplätze in diesen Regionen mit viel Sonne, Bergen und Wasser in einem Publikumsvoting von fast 22.700 europäischen Campingplätzen unter die Top 10 geschafft haben. Doch auch Sachsen-Anhalt kann da mithalten; um genauer zu sein, der Klostercampingplatz in Thale. Denn der hat es in dem Ranking unter der Besten 100 geschafft. Als beliebtester Campingplatz Sachsen-Anhalts liegt er auf Rang 77.