Knochenmarkspende für todkranken Jungen aus den USA Wie Mario Scharfe aus Wernigerode zum Lebensretter wurde

"Du kannst dich auch wie der Vater von Riley fühlen"

Eine Reise in die USA? Illusorisch für Scharfe, der als Maschinenführer bei einem Schreibartikelhersteller in Wernigerode arbeitet: "Das konnte ich mir einfach nicht leisten." Doch Anfang dieses Jahres meldete sich die Großtante von Riley per Facebook bei ihm. "Sie wollte wissen, wann ich Urlaub habe", erinnert er sich. "Und dann hat sie angeboten, mir den Flug zu bezahlen, damit ich Riley und die ganze Familie treffen kann."

Scharfe zögerte. 1.400 Euro für die Flugtickets von einer Fremden annehmen? "Ich habe mich sehr schwer getan", sagt der 33-Jährige. "Ich will nichts geschenkt haben. Ich will niemanden ausnutzen." Doch seine Freunde hätten ihm zugeredet: "Sie haben gesagt, dass das ein Zeichen von Respekt und Dankbarkeit ist. Und da haben sie ja auch Recht." Scharfe beantragte einen Reisepass. In etwas mehr als einer Woche hebt sein Flieger in Frankfurt am Main nun schon ab – kurzer Zwischenstopp in Chicago, dann weiter nach Dallas, schließlich noch zwei Autostunden nach Mineola, wo Riley wohnt. "Richtig bei den Cowboys", sagt Scharfe mit einem Grinsen im Gesicht.

Riley (r.) und seine Mutter Stephanie Bildrechte: Mario Scharfe Aus dem kranken Baby von damals ist ein gesunder Junge geworden, der gerne Softball spielt und bald eingeschult wird. Die Eltern haben Mario Scharfe regelmäßig Fotos geschickt. Und zum Vatertag habe Rileys Dad ihm gratuliert und geschrieben: "Du kannst dich auch wie der Vater von Riley fühlen."

"Mund auf, Stäbchen rein, Retter sein – so einfach geht das!"

Manchmal nimmt das Schicksal skurille Züge an. So ist es Zufall, dass Mario Scharfe ausgerechnet am Jahrestag der Knochenmarkspende auf Riley treffen wird. "Da haben wir Betriebsferien." Und auch seinen 34. Geburtstag wird er in Texas feiern, am 9. August. Erst zwei Tage später geht es zurück nach Deutschland. "Das wird für mich alles ein wahnsinniges Erlebnis."

Die Stammzellspende liegt Mario Scharfe am Herzen. Er will die Menschen für das Thema sensibilisieren, weil er glaubt, dass es viele Vorurteile gibt, manche Knochenmark zum Beispiel mit Rückenmark gleichsetzen. Deshalb hat er sich per Facebook an MDR SACHSEN-ANHALT gewandt, auch der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung ein Interview gegeben. Auf Facebook will er die Menschen über seine Reise in die USA informieren.

"Ich will nicht berühmt werden, das ist überhaupt nicht mein Ziel", sagt er. "Ich will einfach nur, dass die Leute wissen, worum es bei der Stammzellspende geht und sich nicht nur registrieren lassen, wenn sie persönlich betroffen sind. Mund auf, Stäbchen rein, Retter sein – so einfach geht das! Ich bin doch das beste Beispiel dafür."