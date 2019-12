Knöllchen-Analyse Sechs Fakten über Falschparker in Magdeburg

So haben wir die Daten analysiert Die Rohdaten der Knöllchen-Analyse stammen vom Ordnungsamt Magdeburg, die Arno Battke über fragdenstaat.de bekommen hatte. Für jeden Monat gab es eine eigene PDF-Datei, die von uns zunächst in einer Tabelle zusammengeführt wurde. Diese Tabelle umfasst das Tatdatum, die Tatzeit, den Tatort und den Tatbestand.



Da die Tatorte jedoch nicht einheitlich bezeichnet wurden ("Letzlinger Straße vor Tunnel", "Ambrosiusplatz vor Feuerwehr"), haben wir diese Spalte bereinigt, sodass am Ende die Straßennamen eindeutig identifizierbar waren. Aus dem offiziellen Straßenverzeichnis der Stadt Magdeburg haben wir automatisiert für jede Straße die Postleitzahl ergänzt.



Zusätzlich haben wir aus dem bundeseinheitlichen Strafenkatalog für jeden Tatbestand aus den Rohdaten die Beschreibung und die Höhe der Strafe ergänzt. Ein Beispiel: Der Tatbestand "112372" bedeutet "Sie parkten vor einer Bordsteinabsenkung" und stellt einen Verstoß gegen § 12 Abs. 3 StVO dar, der mit 10 Euro zu ahnden ist.



So haben wir nach und nach den ursprünglichen Datensatz um wichtige Informationen ergänzt, um damit eine umfangreiche und tiefgründige Analyse des Falschparker-Geschehens in Magdeburg durchführen zu können.