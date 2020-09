Magdeburg Was soll nur aus dir werden, Hasselbachplatz?

Gab es vor zehn Jahren am Platz noch so gut wie für jeden Geschmack eine Kneipe, sind heute Döner-Läden und Spätis bestimmend. Mehr Vielfalt? Die Vielfalt geht mittlerweile eher verloren. Zu verschieden sind die Ideologien vor Ort.

Eine Managerin sollte den Hassel befrieden und beleben. Auch sie hat aufgegeben und Ende August gekündigt. Die Gründe sind unklar. Niemand will sich so recht äußern. Was bleibt, ist die Frage: Braucht es überhaupt noch eine Hassel-Managerin am kulturell abgemagerten Hassel?