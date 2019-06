Langenweddingen Ein Dorf mit dem Motto: "Das machen wir selbst"

Es ist Anfang Juni, der Sommer eigentlich noch gar nicht richtig eröffnet und doch sind es schon 34 Grad. Die Sonne brennt auf die Felder in der Börde, die Straßen in Langenweddingen sind wie leergefegt. Es ist einfach zu heiß. Doch es gibt Stimmengewirr, Kinderlachen, Wasser platscht. "Ist das nicht toll hier?", fragt Norbert Dregger. Der Vorsitzende vom Förderverein Freibad Langenweddingen ist so stolz drauf, dass auch diesem Jahr das Freibad wieder öffnen konnte. Am Ortsrand in einem kleinen Wäldchen liegt die Oase, die im Sommer der Mittelpunkt des Dorfes ist.