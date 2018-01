Ermittlungen laufen Offenbar Familiendrama in Magdeburg

In Magdeburg hat sich offenbar ein tödliches Familiendrama abgespielt. Dabei sind eine 87-jährige alte Frau und ihr Sohn gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat eine Pflegedienstmitarbeiterin die Rentnerin am Neujahrsmorgen tot in deren Bett entdeckt. Bei der späteren Untersuchung der Leiche seien Schussverletzungen am Kopf festgestellt worden. Die mutmaßliche Tatwaffe, eine Pistole, habe sich in der Wohnung der Frau befunden.