Aus dem Brief ist ersichtlich, was für Anstrengungen Guericke unternahm, um in Zerbst den Frieden für seine Stadt zu sichern. Er beklagte sich über die schlechten Betten und darüber, dass er lange warten musste, da viele Fürsten vor ihm zum Verhandlungs-Zuge kamen. Der Brief vermeldete den Zwischenstand der Verhandlungen. Guerickes Mission war schlussendlich erfolgreich. Im Herbst 1648 endete dieser schlimmste Krieg vor dem 20. Jahrhundert in Europa.