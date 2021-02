Der Verein "Gemeinsam handeln" verfolgt verschiedene Strategien:



1. Initiativen sollen dabei unterstützt werden, ihre Anliegen digital zu verbreiten, so dass Menschen sich via Smartphone oder Computer an Projekten zu alltäglichen Anliegen beteiligen können.



2. Der Verein setzt sich mit dem Projekt "Mehr digitale Demokratie" dafür ein, dass Unterschriften für Bürgerentscheide auf Landes- und Kommunalebene in Zukunft auch digital unterschrieben werden können. Das ist bislang nur auf Bundesebene möglich, was laut Gehne gerade in Corona-Zeiten eine große Hürde für Bürgerbeteiligung bedeutet.



3. Aufbau einer Plattform für Austausch und das Einbringen privater Expertise, um den Verein zu unterstützen. Beispiel: Jemand, der hauptberuflich Kameramann ist, unterstützt die Social Media-Arbeit.