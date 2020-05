Gute Sicht, aber wenig Kontrast

Kurz vor Filmbeginn ist es noch hell draußen und nicht nur in unserem Auto wird deutlich: Vor einem Autokino-Besuch hätte es Sinn gehabt, die Windschutzschreibe gründlich zu putzen. Aber die Veranstalter haben daran gedacht: Ein junger Mann geht von Auto zu Auto und putzt gründlich das Glas. Der Service kostet einen Euro und wird viel in Anspruch genommen. Der Filmbeginn ist auf dem Messeplatz weniger beeindruckend als im Kino – die nächtliche Autoszene kommt vor Sonnenuntergang nicht so gut zur Geltung.

Dafür ist der Ton perfekt. Über eine UKW-Frequenz läuft er direkt im Autoradio. Das berühmte Klavierstück von Ludovico Einaudi klingt fast so satt wie im Kino. Als das Handy klingelt, scherze ich: "Machst du bitte den Ton aus im Kino?" Es ist Luxus, während des Films gemütlich zu quatschen, zu kramen und zu knistern – ohne ein verärgertes "Schhhh" aus der Dunkelheit des Kinosaals zu provozieren.

Abenteuer trotz Corona

Nach dem Film gab es ein kleines Hupkonzert und einen geordnete und zügige Abfahrt. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf Je später der Abend, desto tiefer rutschen wir in die Sitze. Der Film fesselt weniger, als das wohl im Kino der Fall gewesen wäre. Dafür ist die Leinwand zu klein und die Umgebung zu sichtbar. Und wir haben zu viel gequatscht. Als am Ende des Films Text auf der Leinwand erscheint, ist er kaum lesbar. Trotzdem scheinen die Leute in den Autos um uns zufrieden. Als der Abspann beginnt, hupt jemand, dann noch jemand und plötzlich fast alle. Die ersten fahren bereits zurück Richtung Einfahrt – es wird jedoch der Zaun neben der Leinwand geöffnet, sodass niemand wenden muss. Innerhalb weniger Minuten leert sich der Messeplatz.



Zurück über die Strombrücke. Schulterblick Richtung Messeplatz: Der ist schon leer und dunkel, aber dahinter leuchtet das Riesenrad im Stadtpark. Wir wenden bei der nächsten Gelegenheit. Wieder über die Brücke, vorbei an der Messe und am MDR-Landesfunkhaus. Auf dem Parkplatz am Stadtpark stehen einige Autos, an der Kasse des Riesenrads etwa fünf Leute. Wir kaufen uns Tickets und können direkt einsteigen. Hinter dem Dom leuchtet schwach das letzte bisschen Abenddämmerung.