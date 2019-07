Am Wochenende sind Abwasser und Müll in der Elbe gelandet.

Am Wochenende sind Abwasser und Müll in der Elbe gelandet. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke

Nach Unwetter Abwasser in der Elbe sorgt für Ärger

Dreckwasser, Feuchttücher und Tampons – all das landete am Wochenende in der Elbe. Der Ärger in Magdeburg ist riesig. Die Städtischen Werke sehen bei sich aber nur einen Teil der Verantwortung.