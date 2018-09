ADAC-Sachsen-Anhalt-Classic 120 Oldtimer fahren von Magdeburg in die Börde

Am Samstag gibt es was zu gucken auf den Straßen rund um Magdeburg: Etwa 120 Oldtimer aus den Baujahren 1924 bis 1980 gehen auf eine gemeinsame Ausfahrt. Die rund 185 Kilometer lange Strecke führt von der Landeshauptstadt über Biederitz nach Hohenwarthe zum Wasserstraßenkreuz, dann weiter nach Wolmirstedt, Hundisburg und Eilsleben sowie nach Oschersleben und Schönebeck.

Am Nachmittag (ca. 15 Uhr) werden die historischen Schätzchen in Magdeburg zurückerwartet. Bei dieser 11. Auflage der ADAC-Sachsen-Anhalt-Classic fahren den Angaben zufolge 90 Oldtimer in einer Wertung. Sie absolvieren unterwegs kleine Prüfungen. Die Besten werden mit Pokalen ausgezeichnet. Abschluss des Treffens bildet am Sonntag das Oldtimertreffen auf dem Alten Markt in Magdeburg.