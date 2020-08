Kritik und Forderungen ADFC: Ordnungsamt Magdeburg ist in vielerlei Hinsicht zu bequem

Das Ordnungsamt ist in Magdeburg nicht nur zu Fuß unterwegs. Auch E-Bikes unterstützen die Ordnungshüter. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke In Sachen E-Bike-Staffel kommt zuerst etwas Lob vom ADFC fürs Ordnungsamt. Es sei gut gewesen, sie ins Leben zu rufen. Damit habe das Ordnungsamt die Möglichkeit, mobiler durch die Stadt zu kommen und gleichzeitig die Perspektive der Fahrradfahrer einzunehmen.

Für Norman Dreimann ist allerdings nur die Idee an sich gut, denn mit der Umsetzung ist der Vorsitzende des ADFC Magdeburg nicht zufrieden. "Ich würde mir wünschen, die Fahrradstaffel auch mal wirklich aktiv in Aktion zu sehen", erklärt er. Nach Berechnungen des ADFC sei die E-Bike-Staffel bei, von der Stadt angegebenen zwei bis drei Kontrolltagen in der Woche, gerade mal vier bis sechs Kilometer täglich unterwegs.

600 Kilometer in zwölf Monaten – das ist ein Witz. Als die Daten gekommen sind, wie viele Kilometer die Fahrradstaffel in einem Jahr zurückgelegt hat, wusste ich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Norman Dreimann ist enttäuscht über die aktuellen Ergebnisse der E-Bike-Staffel

Ein zugeparkter Fuß- oder Radweg betrifft für Dreimann auch immer die beiden Verkehrsteilnehmer: "Die Leute weichen dann natürlich aus. So entstehen Konflikte und gleichzeitig Gefahren für Fußgänger und Fahrradfahrer", meint der Vorsitzende des ADFC Magdeburg. Auch würden parkende Fahrzeuge auf dem Geh- oder Fahrradweg die Infrastruktur schädigen. "Am Ende zahlt das dann wieder der Steuerzahler, wenn Geh oder Radwege erneuert werden müssen – das betrifft also uns alle", erklärt Dreimann.

Aus Sicht von Dreimann braucht es manchmal mehr als einen Strafzettel. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Als einen Grund für das häufige Falschparken sehe Dreimann vorrangig die Kostenfrage. Er erklärt: "Wenn die Menschen die Wahl haben, für 60 Euro im Parkhaus zu parken oder sich auf die Straße stellen können, wo sie maximal einmal im Monat erwischt werden und dann 25 Euro zahlen müssen – da fällt die Entscheidung nicht weiter schwer." Dies sei aber nur so, weil der Kontrolldruck seitens der Stadt nicht groß genug sei.



In dem neuen Bußgeldkatalog sei das Bußgeld für das Parken auf Fahrradwegen bereits teilweise höher gewesen. Auch hätte es für bestimmte Vergehen Punkte gegeben. Der neue Katalog musste jedoch aufgrund eines Formfehlers wieder zurückgenommen werden. "Schade", findet Norman Dreimann. Für ihn sei es definitiv der richtige Weg, dass Autofahrer auch für Vergehen auf Fahrradwegen Punkte bekommen würden. "50 Euro tun dem ein oder anderen bestimmt mehr weh als 15 bis 25 – und wenn dann noch ein Punkt droht, bringt das einige Menschen zum Nachdenken", meint Dreimann

Das Ordnungsamt beim Einsatz im Magdeburger Stadtpark Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Aktuell gebe es zu wenig Druck vom Ordnungsamt und das nicht nur beim Parken auf Fahrradwegen. Als Beispiel dafür nennt Dreimann die Parksituation am Stadtpark, wo Grünflächen zum Teil Parkflächen seien. "Das ist der Stadt seit Jahren bekannt", meint Dreimann. Er schlägt vor, dass man dort beispielhaft agieren könnte und über eine längere Zeit regelmäßig Autos abschleppen, die verkehrswidrig parken.



So etwas würde sich schnell rumsprechen, meint der Vorsitzende des ADFC Magdeburg, es müsse nur einfach kontrolliert und gezielt gemacht werden.

Der ADFC formuliert klare Forderungen gegenüber der Stadt Magdeburg. Bildrechte: imago/mm images/Kajo Dreimann wünscht sich von der Stadt eine offenere Kommunikation. Er fordert mehr Kontrollen, höhere Strafen und auch eine Aufklärung darüber, was da das eigentliche Problem ist, wenn man sich mit dem Auto auf einen Radweg stellt. "Welches Problem sie verursachen, ist den meisten gar nicht klar. Es fehlt das Verständnis dafür, was ihr Vergehen für andere Verkehrsteilnehmer wie Kinder, ältere Menschen aber auch eben Radfahrer heißt."



Ein möglicher Weg wäre für Dreimann, die Verstöße greifbar zu machen. Der ADFC Magdeburg hat dafür den Twitter-Kanal "ottoparkt" ins Leben gerufen. Dort soll aufgezeigt werden, dass nicht der Einzelne Probleme mit Falschparkern hätte, sondern dieses Problem das ganze Stadtgebiet betreffen. Für Dreimann wären auch Plakataktionen oder Kampagnen in den Sozialen Medien eine gelungene Möglichkeit, um auf das Problem mit den Falschparkern in Magdeburg aufmerksam zu machen.