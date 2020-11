Abstandsregeln und Corona-Schnelltests Wie ein Pflegeheim in Magdeburg trotz Corona Weihnachten feiern will

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Im Frühjahr-Lockdown waren Pflegeheime durch das Besuchsverbot in einer angespannten Situation. Aktuell ist es etwas ruhiger in den Pflegeeinrichtungen, denn: Sie sind vorbereitet. Ein Pflegeheim in Magdeburg will sogar trotz Corona Weihnachtsfeiern möglich machen.