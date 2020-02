Jens Märker ist aber nur der Betreiber der Aersol-Arena. Mit dem Eigentümer sei er seit 20 Jahren befreundet. Das Grundstück habe ihm der Eigentümer kostenlos zur Verfügung gestellt. Den Namen oder einen Kontakt des Eigentümers vermitteln weder Matthias Puhle noch Jens Märker. Auch zu der Betreiberfirma, mit der die Stadt einen Termin vereinbart hat, will Matthias Puhle noch nichts konkretes sagen. "Ich warte den Termin ab", erklärt der Kulturbeigeordnete, "aber es ist eine Firma, die auf solche Projekte spezialisiert ist."

Was genau "solche Projekte" sind, wird dann im März bekannt werden. Die Aerosol-Arena wird es laut Jens Märker so jedoch nicht mehr geben. Der Name sei als Marke geschützt.