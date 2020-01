Oberbürgermeister Lutz Trümper Bildrechte: Landeshauptstadt Magdeburg

Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) warnte bei der Vorstellung der Aktionswoche vor einem Erstarken von Rechts. "Ein weiteres Abdriften in rechte Theorien, rechte Fantasien und Beschimpfungen von einzelnen Personengruppen in der Stadt – das muss ein Ende haben", so Trümper, der auch Schirmherr der Aktionswoche ist. Man wolle und brauche keinen Rechtsradikalismus, Rechtspopulismus und Antisemitismus in der Stadt.