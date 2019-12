Die neue Hasselmanagerin Alena Hertrich mit dem Ordnungsbeigeordneten Holger Platz (l.) und Peter Lackner (r.) vom Stadtmarketing "Pro Magdeburg" e.V. Bildrechte: Carsten Sand

Einst war der Hasselbachplatz in Magdeburg das pulsierende Herz der Stadt. Dann geriet er in immer mehr Negativschlagzeilen. Die Folge: Gastwirte schlossen Kneipen, einige Magdeburger trauen sich nachts nicht mehr hin. Um das schlechte Image wieder loszuwerden, hat die Stadt nun eine Hasselmanagerin eingestellt.

Am Dienstag wurde die 31-Jährige Alena Hertrich vorgestellt. Geboren in Oberfranken hat sie 2017 in Magdeburg ihre Wahlheimat gefunden. "Der Hasselbachplatz ist für mich das pulsierende Zentrum Magdeburgs. Wenn man von oben drauf guckt und sich diese Sternförmigkeit ansieht, ist es etwas ganz Besonderes", so Hertrich.

Erfahrungen im Veranstaltungs- und Kommunikationsbereich

Alena Hertrich in ihrem neuen Revier, dem Hasselbachplatz. Bildrechte: MDR/Sören Thümler Überzeugt habe die junge Frau durch ihre klaren Vorstellungen und Konzept-Ansätze, erklärte der Ordnungsbeigeordnete Holger Platz. Außerdem sei sie durch ihre beruflichen Erfahrungen für die neue Stelle qualifiziert. Sie arbeitete als Pressereferentin am Theater Magdeburg, als Theaterpädagogin am Puppentheater Magdeburg und zuletzt für das "Kurt Weill Fest" in Dessau. Was Hertrich nun am Hasselbachplatz plant, hat sie am Dienstag vorgestellt.

Marketing und Kommunikation, aber nicht Sicherheit

Die Hasselmanagerin soll sich hauptsächlich um das Marketing des "Hassels" kümmern, Veranstaltungsreihen entwickeln, Aktivitäten der Gastronomieszene organisieren und den Kontakt zwischen allen Parteien pflegen, so Platz. Das Thema Sicherheit gehöre hingegen nicht zu ihrem Verantwortungsbereich, betonte der Ordnungsbeigeordnete. "Wir als Ordnungsbehörde wie auch die Polizei sind für das Thema Sicherheit zuständig. Und die Zuständigkeit nehmen wir auch wahr", so Platz. Er kündigte des Weiteren eine stärkere Präsenz an.

Runder Tisch

Ein runden Tisch soll Gastronomen, Einzelhändler, Dienstleister und Immobilienverwalter zusammenbringen, damit alle Beteiligten ihre Sorgen, Nöte und Wünsche äußern können und sie auch geklärt werden können.

Bürgersprechstunde

Zusätzlich soll es eine Sprechstunde für die Bürger geben, bei der sie ihre Belange äußern können. Diese wird die Hasselmanagerin selbst abhalten und als Schnittstelle zwischen ihnen und der Stadtverwaltung agieren.

Veranstaltungskonzepte

Damit der Hasselbachplatz mehr als ein Veranstaltungsort etabliert wird, soll an Veranstaltungskonzepten gefeilt werden.

Wochenmarkt

Ein wöchentlicher Markt soll ebenfalls die Veranstaltungskultur am Hasselbachplatz fördern. Er soll die Anwohner mit regionalen und qualitativ hochwertigen Produkten versorgen.

Illuminations- und Begrünungskonzept

Außerdem sollen ein neues Beleuchtungskonzept sowie mehr Grünflächen den runden Platz attraktiver wirken lassen und die Verweildauer der Besucher fördern.

Vision für die Zukunft

Wenn sich Hertrich schon jetzt etwas für die Zukunft wünschen könnte, dann wäre es: "...dass Menschen, die Magdeburg besuchen, absolut begeistert sind von unserem tollen Zentrum und dass die Magdeburger stolz darauf sind, was wir erreicht haben und wie schön unser Zentrum bis dahin geworden ist."