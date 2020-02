Schon während der Demo zeigten sich die Streikteilnehmer euphorisch und fokussiert. Sie sagten: "Es ist toll, hier durch Magdeburg zu gehen. Wir haben eine super Solidarität untereinander. Wir sind Assistenzärzte, aber möchten unsere Kolleginnen und Kollegen hier mit unterstützen." Und: "Wir möchten hier was bewegen – das ist Gänsehaut! Das wir so viele mit einer Meinung sind – das ist Wahnsinn."

SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken spricht auf dem Demonstrationswagen auf dem Alten Markt. Bildrechte: MDR/Johanna Honsberg

Angekommen auf der Kundgebung am Alten Markt übermitteln die Organisatoren die Solidarität einiger Verbände an die Streikenden in Sachsen-Anhalt. Auch aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen etwa kamen Vertreter zur Unterstützung in die Landeshauptstadt.



Immer wieder wird betont, dass es darum gehe, Aufmerksamkeit zu schaffen und auch die Politik anzusprechen. Und das mit Erfolg: Prominenz aus der Bundespolitik war in Magdeburg vertreten. Saskia Esken, eine Bundesvorsitzende der SPD, sagt: "Da müssen wir uns auch ein bisschen an die eigene Nase fassen." Ein Bundesvorsitzender der Linken, Bernd Riexinger, meint: "Ameos hat irgendwie nicht alle Tassen im Schrank, Leute zu kündigen, die ihr Grundrecht auf Streik wahrnehmen."