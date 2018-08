Amateurvideo aufgetaucht Polizei sucht Angreifer nach Zug-Attacke

Die Polizei sucht weiter nach den vermummten Angreifern, die am Sonnabend in Magdeburg einen Zug überfallen haben. Den Angaben zufolge handelt es sich um insgesamt zehn bis zwölf Männer. Am Haltepunkt Barleber See warfen sie Reifen auf die Gleise, um die den Zug an der Weiterfahrt zu hindern, stürmten die haltende Bahn und versprühten Reizgas.