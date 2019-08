Die Polizei sucht nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einer Straßenbahn in Magdeburg nach Zeugen. Wie die Beamten mitteilten, war es in einer Straßenbahn im Stadtteil Stadtfeld in der Nähe des Hauptbahnhofs zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sprach ein 22-Jähriger aus Hamburg andere Mitfahrer an, als diese in der Straßenbahn mutwillig randalierten. Daraufhin griff eine Gruppe von vier bis sieben männlichen und weiblichen Personen den Mann an. Sie verletzten ihn durch Schläge und Tritte. An der Haltestelle Damaschkeplatz verlagerte sich die Auseinandersetzung auf den Gehweg. Der 22-Jährige erlitt schwerste Verletzungen am Kopf und schwebt nach Angaben von Ärzten in Lebensgefahr, teilte die Polizei weiter mit.