Nach einer Prügelattacke in einer Magdeburger Straßenbahn hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen Syrer erhoben. Das bestätigte der Sprecher des Magdeburger Landgerichts, Christian Löffler, MDR SACHSEN-ANHALT. Zurzeit werde geprüft, ob und wann die Hauptverhandlung im Landgericht eröffnet wird. Zunächst müssten Gutachter die Schuldfähigkeit des Mannes überprüfen. Bei voller Schuldfähigkeit drohen dem 34-Jährigen bis zu zehn Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung. Möglich ist aber auch eine dauerhafte Einweisung in eine geschlossene forensische Psychiatrie.

Der Syrer soll kurz vor Ostern in einer Straßenbahn in Magdeburg eine 18-jährige Gymnasiastin und einen 28-jährigen Medizinstudenten grundlos brutal attackiert haben. Die Schülerin erlitt eine Nasenbeinfraktur und einen Bruch des linken Augenhöhlenrings. Der Student, der der jungen Frau helfen wollte, hatte mehrere Platzwunden und einen Bruch der Vorderwand der Stirnhöhle. Ihm wurde eine Titanplatte eingesetzt.

Die Polizei hatte den Fall zunächst verharmlost und später schwere Ermittlungsfehler eingeräumt . So war der Fall über die Osterfeiertage nicht weiterbearbeitet worden. Der Syrer wurde lediglich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und war einen Tag später wieder auf freiem Fuß. Dabei war bereits am Abend des Angriffs bekannt, dass der mutmaßliche Täter bereits wegen mehrerer Gewaltstraftaten registriert war. Zudem waren die Verletzungen der Opfer falsch eingeschätzt worden. Viel zu spät erkundigten sich die Ermittler nach deren Gesundheitszustand.

Der mutmaßliche Täter sitzt seit seiner Festnahme am 26. April in der Justizvollzugsanstalt in Burg in Untersuchungshaft. Bislang schweigt er zu den Vorwürfen.