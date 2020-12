Aber so richtig warm ist sie mit Hamburg wohl nie geworden. "Ich habe immer gedacht, ich müsste mich nur verändern und mehr an mir arbeiten. Und dann würde das schon irgendwann passen." Aber nach drei Jahren im Job hat sie einen Burnout. Damals ist sie 25 Jahre alt und geht in Therapie. Eine Art Notbremse. "Ich habe mein Leben neu zusammen gepuzzelt", sagt Maria Schwarzberg, die heute 31 Jahre alt ist und in Magdeburg wohnt, näher bei ihrer Familie.

Burnout und Hochsensibilität

Während sie in Therapie ist, stolpert sie über einen Artikel zum Thema Hochsensibilität. "Das klang so was von nach mir." Sie glaubt, jeder Mensch hätte in seinem Leben eine Krise, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. "Und bei mir war es der Burnout und ich habe dann damit begonnen, mich mal mit mir selbst zu beschäftigen und zu fragen, wer bin ich eigentlich?"

Von Hochsensibilität spricht man, wenn Menschen äußere Reize nur schlecht filtern können. Es bedeute, dass das Gehirn etwas anders funktioniert. Alle Sinneskanäle seien permanent offen, Reize gingen ungefiltert durch. Es gäbe keinen Spamfilter, sagt sie in einem Interview. Auch wenn Hochsensibilität wohl nicht von allen Wissenschaftlern anerkannt ist, Maria Schwarzberg findet sich darin wieder.

Und weil sie alles zum Thema Hochsensibilität liest, entsteht der Gedanke, daraus einen Podcast zu machen. "Proud to be Sensibelchen" heißt er und hat etwa 40.0000 Abonnenten. "Ich wollte über Hochsensibilität und Sensibilität informieren. Aber nicht aus der Perspektive, dass Sensibilität nur eine Schwäche ist, sondern eben auch positiv besetzt ist. Alles hat Vor- und Nachteile, und so habe ich diesen Podcast gegründet."

Selbstbestimmt mit Podcast, Instagram und Buch

Ein Buchverlag wird auf sie aufmerksam und so erscheint im Sommer 2019 ihr Buch "Proud to be Sensibelchen – wie ich lernte, meine Hochsensibilität zu lieben". Neben ihrem Podcast startet sie auch einen Instagram-Account, der mittlerweile 22.000 Abonnenten hat.

Maria Anna Schwarzberg achtet darauf, was sie im Internet von sich preisgibt. Bildrechte: MDR/ Maria Anna Schwarzberg Dass Maria Schwarzberg nicht einfach einen Blog zum Thema Sensibilität gestartet hat, liegt daran, dass ein Podcast mehr Nähe vermittelt, sagt sie. "Ich finde es schon sehr beeindruckend, dass die Digitalisierung mir das möglich gemacht hat." Für Schwarzberg heißt das vor allem: zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten. "Ich liebe meine Arbeit sehr. Und diese Freiheit ist der größte Luxus an meinem Job. Und mich macht es sehr glücklich, dass ich meine Kreativität ausleben kann."



Noch immer sei sie zwar verbeamtet und beurlaubt. "Diese acht Jahre lange Beurlaubung war damals mein Sicherheitsschirm, als ich in die Selbständigkeit gesprungen bin, denn ich habe ja kein Arbeitslosengeld und Gründerzuschuss bekommen." Sollte irgendetwas den Bach runtergehen, möchte sie aber trotzdem nicht wieder in einer Behörde arbeiten.

Privatperson und Podcasterin

Im vergangenen Jahr ist Maria Anna Schwarzberg Mutter geworden. Wie geht sie mit der Trennung zwischen Privatleben und dem Leben als Podcasterin und Instgrammerin um? "Ich habe mich viel damit beschäftigt, was ich über mich preisgeben möchte, weil mich das schon immer gegruselt hat, ohne zu überlegen, alles ins Internet zu schreien. Denn da wird ganz oft reingeschrien." Ihre Trennlinie zwischen privatem und öffentlichem Leben sei klar: Würde sie das Bild einer Kassiererin an der Kasse zeigen oder die Geschichte auch einer Bekannten erzählen, die sie im Baumarkt trifft? Verneint sie diese Frage, postet oder sagt Maria dazu auch nichts. "Ich würde meine Tochter nie mit Gesicht zeigen, und ich möchte sie auch nicht zum Mittelpunkt meiner Arbeit machen. Aber es ist für mich okay, dass sie durchaus auch sichtbar ist."

Als Influencerin sieht sie sich im Übrigen nicht. "Ich mag den Begriff nicht. Ich verbinde damit immer so Detox-Tees oder Rabatt-Codes. Ich weiß, dahinter steckt auch Arbeit. Aber ich würde mich selber nie so nennen, dafür genügt meine Reichweite auch nicht." Am nächsten komme man ihr im Podcast, sagt sie, "weil ich dort häufig auch Gedankengänge teile, von denen ich denke, dass sich viele Menschen darin wiederfinden." Aber ihr Publikum wisse nicht, wo sie wohnt, wer ihre Familie und Freunde sind oder wo sie gerne ihren Kaffee trinkt. "Und das ist auch gut so."

Im Gespräch wirkt Maria Anna Schwarzberg entspannt und zufrieden. Dabei ist sie gerade umgezogen, die Umzugskartons sind noch nicht endgültig ausgepackt und eine neue Tagesmutter für ihr Kind muss gefunden werden. Bei der Podcast-Aufnahme für MDR SACHSEN-ANHALT sagt sie: "Ich möchte nicht gern glamourös dargestellt werden. Ich sitze hier schließlich zwar lächelnd und entspannt, aber das in einer dunklen Abstellkammer auf dem Hocker meiner Tochter."

Wann soziale Medien unglücklich machen