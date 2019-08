Das Team hinter "Diskutier mit mir". Neben Niklas Rakowski (r.o.) ist Louis Klamroth (2.v.r.u., Moderator und Schauspieler) Mitbegründer des Projekts. Bildrechte: Diskutier mit mir/Raewyn Leipold

Entstanden ist die Idee während der Bundestagswahl 2017. Niklas Rakowski erinnert sich: "Das Problem, was wir gesehen haben, war, dass wir alle Digital Natives sind und alle politisch interessiert, aber nie wirklich eine gute politische Diskussion im Netz hatten." So war die Idee geboren: "Mit 'Diskutier mit mir' wollten wir einen Ort schaffen, an dem das möglich ist."



Aus der Idee wurde eine digitale Plattform, die als App, auf dem Desktop, mit oder ohne Registrierung funktioniert. "Uns ist es wichtig, dass wirklich jeder mitdiskutieren kann, wenn er will", betont die Projektleiterin Raewyn Leipold in Magdeburg.