Um diese zu vermarkten und weiterzuentwickeln, wurde das Projekt in die Firma specOculus ausgelagert. Mit Erfolg. Denn das Start-Up aus Magdeburg wurde vor wenigen Wochen mit dem IQ-Innovationspreis Mitteldeutschland ausgezeichnet. Geschäftsführer Friedrich Melchert erklärt, was sein Unternehmen vorhat: "Unser Ziel ist es, spektrale Analyse für jeden möglich zu machen. Wir arbeiten gerade an einem großen Portfolio möglicher Anwendungen – angefangen bei Kosmetik, über Lebensmittel hin zu Baumarktprodukten wie Wandfarbe. Ich kann mir gut vorstellen, dass schon Mitte nächsten Jahres jeder seine Haut checkt, bevor er in die Sonne geht, um zu herauszufinden, welche Sonnencreme heute angebracht wäre."