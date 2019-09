Im Moment sind die Funde abgepackt in Plastetüten. Das ändert sich aber noch. Bildrechte: MDR/Lisa Felgendreff

Da der erwachsene Knochenbau stabiler ist und der Verwitterung mehr widerstehen kann, ist er immerhin irgendwie erhalten geblieben. Am stabilsten ist noch der massive Schädelknochen. Die Körperknochen waren schon recht zierlich und in einem schlechten Zustand. Wenn Sie sich jetzt ein Neugeborenes oder ein einjähriges Kind vorstellen, dessen Skelett ist so etwas Zartes. Wenn in neuzeitlichen Gräbern ein Kinderskelett gefunden wird, dann ist das empfindlich wie Papier und hat keine Chance, zu überdauern. Da bleibt dann nur ein Schatten in der Erde zurück, wenn wir Glück haben. Neben dem Kopf der Frau war in diesem Fall eine Ausbuchtung. Sie hat auch ihre Hände in diese Richtung gelegt bekommen. Anhand des Leichenschattens und der Knochenflitter, die in einem Zustand waren, dass wir sie nicht einsammeln konnten, können wir davon ausgehen, dass dort ein Kleinkind oder Neugeborenes gelegen hat. Die Frau kann zwar immer noch an Spätfolgen der Geburt gestorben sein, aber es ist naheliegend, dass die Geburt letztendlich tödlich verlief.