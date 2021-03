Michelle Schneider studiert Journalismus an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Ein mehrmonatiges Praktikum in einem Unternehmen im Ausland oder ein Studium an einer ausländischen Hochschule sind verpflichtend für ihren Bachelor-Abschluss. Die junge Frau organisierte sich einen Praktikumsplatz bei einem deutschsprachigen Radiosender in Australien. Dort wollte sie zunächst Arbeitserfahrung sammeln und im Anschluss an das Praktikum durch "Down Under" reisen – das machen, was sie seit ihrer Kindheit wollte.