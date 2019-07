Starker Wind am Barleber See hat den Start für die Bekämpfung der Balualgen verhindert.

Böen mit Windstärke 7 haben am Dienstag einen Start der Blaualgen-Bekämpfung im Barleber See in Magdeburg verhindert. Vorgesehen sind mehr als 60 Einsatztage.

Am Barleber See im Norden Magdeburgs gilt wegen Blaualgen ein Badeverbot. Der See war in den vergangenen Jahren immer wieder deswegen gesperrt worden. Laut Stadtverwaltung kann die Bekämpfung jederzeit beginnen. Die Vorarbeiten seien abgeschlossen. Das Vorhaben kostet 1,2 Millionen Euro.