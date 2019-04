Neue Behinderungen auf der Autobahn 14: Ab Montag werden an der Anschlussstelle Magdeburg-Sudenburg die Auf- und Abfahrt zur nach Norden führenden Fahrbahn (Richtung Autobahnkreuz Magdeburg/A2) gesperrt. Darüber informierte das Landesverkehrsministerium am Donnerstag.

Während der Sperrung soll der Verkehr über die benachbarten Anschlussstellen Wanzleben und Magdeburg-Reform umgeleitet werden. So wird Autofahrern, die aus Richtung Halle kommen, empfohlen, weiter bis zur Anschlussstelle Wanzleben zu fahren und dort auf die Fahrbahn in Richtung Halle/Dresden zu wechseln. Wer in die Gegenrichtung nach Norden fahren will, soll zunächst die Auffahrt in Richtung Halle/Dresden benutzen und an der Anschlussstelle Magdeburg-Reform auf die Gegenfahrbahn wenden.