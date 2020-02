Spatenstich Baustart für die neue Strombrücke in Magdeburg

Die Bauarbeiten für die neue Strombrücke in Magdeburg haben am Montag offiziell begonnen. Die Baustelle ist am Montag mit einem symbolischen Spatenstich offiziell eröffnet worden. Was mit der Großbaustelle auf die Magdeburger zukommt.