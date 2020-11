Für mehr Grün in der Stadt Ein Baumbeauftragter für Magdeburg

Norman Kleinfeldt ist der erste Baumbeauftragte der Stadt Magdeburg. Bäume in öffentlichen Parks gehören allerdings nicht zu seinem Aufgabengebiet. Bildrechte: MDR / Kevin Poweska

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – nach diesem Motto geht Magdeburgs neuer Baumbeauftragter, Norman Kleinfeldt, in seinem neuen Beruf vor. Ein Job, den es so in Magdeburg auch noch nicht gab, erklärt Kleinfeldt. Seit September ist er für Sträucher und Bäume im Stadtgebiet zuständig. Seine Aufgabe ist es, dass die Stadt nicht nur ihre ökologische Vielfalt behält, sondern weiter verbessert. Der Bund für Umwelt und Naturschutz BUND e.V. Magdeburg sieht die Stelle als ersten Schritt in die richtige Richtung. "Wir brauchen mehr Baumschutz in Magdeburg, weil der Baumzustand in Magdeburg nicht gut ist", erklärt Hartmut Koblischke, Vorsitzender vom BUND Magdeburg.

Baumbeauftragter aus Überzeugung

Norman Kleinfeldt ist Baumliebhaber. Bildrechte: MDR / Kevin Poweska Der neue Baumbeauftrage sieht seinen neuen Job als genau das Richtige für sich an, auch wenn er keine botanische Ausbildung hat. Denn Bäume seien schon immer ein wichtiger Bestandteil in seinem Leben gewesen. Er hat vorher beim Ordnungsamt der Stadt gearbeitet. "Mit drei Kindern, Haus und Garten war es mir aber ein Bedürfnis dem naturrechtlichen Sinn nachzukommen", erklärt Kleinfeldt den Berufswechsel. Auch der Klimawechsel beschäftigt ihn und er meint: "Die letzten Jahre hatten wir Dürrejahre. Auch in meinem Garten sind einige Pflanzen eingegangen." Dem müsse man entgegenwirken. Ihm sei es gerade im städtischen Raum wichtig, dass es zwischen den bebauten Flächen auch Bäume und Sträucher gebe.

Jeder Magdeburger kennt es: Zahlreiche Baustellen, da verschwindet dann auch schnell mal das Grün. Ich möchte, dass wir neben Pflasterflächen und Gebäuden auch was Grünes in der Stadt haben. Norman Kleinfeldt, Baumbeauftragter der Stadt Magdeburg

Seit 16 Jahren lebt Kleinfeldt in Magdeburg und hat sich mit seinem neuen Job das Ziel gesetzt, das Grün im Stadtgebiet so gut es geht aufrecht zu erhalten. "Ich weiß wo das Grün mal war, wo es weg gekommen ist und habe da auch eine Idee, wo es nach Möglichkeit wieder hinkommen sollte", meint der gebürtige Ascherslebener.

Mein Ziel ist erstmal die Grundstückseigentümer zu sensibilisieren, dass da jetzt jemand da ist, der das kontrolliert. Norman Kleinfeldt, Baumbeauftragter der Stadt Magdeburg

Durch die Blätter kann Norman Kleinfeldt die Bäume erkennen und Tipps geben, ob dieser Baum ökologisch Sinn macht. Bildrechte: MDR / Kevin Poweska Die Aufgaben des Baumbeauftragten der Stadt Magdeburg Wer die Berufsbezeichnung "Baumbeauftragter" das erste Mal hört, der fragt sich wohl: Was macht der eigentlich? "Im Grunde ist es ganz einfach", sagt Norman Kleinfeldt. Er sei dafür zuständig, dass Bäume und Sträucher, die durch Bebauungspläne für die jeweiligen Flächen im Stadtgebiet der Landeshauptstadt vorgesehen sind, auch wirklich gepflanzt werden, erklärt er seine Hauptaufgabe. Mit Erkenntnissen aus den Bebauungsplänen müsse er auf die Leute zugehen und sie aufklären. Der 32-Jährige meint, dass einigen Eigentürmern gar nicht bewusst sei, dass sie auf ihrem Grundstück Bäume oder Sträucher pflanzen müssen.



Der ehemalige Ordnungsdienst-Gruppenleiter erzählt, dass es diese Regelungen eigentlich schon seit Jahren gebe. "Es wurde bisher einfach nicht kontrolliert und deswegen wurden einige Maßnahmen nicht umgesetzt – vielleicht, weil der Kontrolldruck nicht da war", so der Baumbeauftragte.

Ein Beruf mit seinen Grenzen

Doch nicht alles Grün der Stadt ist auch wirklich das Aufgabengebiet von Norman Kleinfeld. Er ist lediglich dafür zuständig, dass da, wo gebaut wird und Grün verschwindet, auch wieder welches angepflanzt wird. Grünflächen wie zum Beispiel der Stadtpark, gehören nicht in sein Aufgabengebiet. "Das ist eine Grünanlage und damit ist das eine Aufgabe für den Stadtgartenbetrieb zusammen mit dem Umweltamt", erklärt der Baumbeauftragte.



Kleinfeldt ist sich der Grenzen seines Jobs bewusst. So sei er auch eher nicht beratend tätig, wenn es Fragen zu Problemen mit Bäumen gibt. "Dadurch, dass ich keine botanische Ausbildung habe, muss ich mich mit dem Umweltamt und dem Landschaftsarchitekten der Stadt absprechen", meint Kleinfeldt. Ansonsten müsse man sich an die privaten Baumschulen wenden.

BUND: "Das kann nur ein erster Schritt sein"

Für Hartmut Koblischke ist der Baumbeauftragte ein erster Schritt in die richtige Richtung. Bildrechte: MDR/Kevin Poweska Für den BUND Magdeburg ist der Baumbeauftragte ein Schritt in die richtige Richtung. Dem Vorsitzenden Hartmut Koblischke geht die Stelle aber nicht weit genug. "Es müssen nicht nur mehr Bäume gepflanzt werden, sondern wir müssen uns auch angucken, wie der Verlust bei der Biomasse aussieht", meint Koblischke. Es werde zum Beispiel ein alter Baum mit viel Leben in sich gefällt und ein neuer, deutlich kleinerer Baum gepflanzt, der kaum Leben in sich tragen würde.

Es ist natürlich nachteilig für den Baumbeauftragten, dass er keine botanische Ausbildung hat. Harrtmut Koblischke, Vorsitzender BUND Magdeburg