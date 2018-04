Baumfäller in Magdeburg Granatsplitter in den Bäumen

Als im Januar 2018 der Orkan Friederike über Deutschland hinwegfegte, war Christian Schäfer seit zehn Jahren im Geschäft. Der passionierte Kletterer hat sich darauf spezialisiert, Sturmschäden zu beseitigen. Er steigt in Baumkronen, sägt angebrochene Äste ab und sorgt so dafür, dass Passanten wieder sicher unter den Bäumen entlanglaufen können. Allein im vergangenen Jahr mussten fast 2.000 Bäume zur Gefahrenabwehr gefällt werden. Friederike und andere Stürme hatten ihnen so stark zugesetzt, dass professionelle Baumfäller anrücken mussten.