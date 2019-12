Sportliche Herausforderung Baustellenmarathon in Magdeburg

"Für mich persönlich ist es jetzt nicht so ein Riesen Problem" – Mathias Luther kann seine täglichen Wege gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigen. Er ist passionierter Läufer und Radfahrer und zurzeit ist das Fahrrad tatsächlich das Mittel der Wahl, wenn man von A nach B durch Magdeburg kommen will. Trotzdem sieht er auch das Problem für viele Magdeburgerinnen und Magdeburger, die mittlerweile von all den Baustellen nur noch genervt sind.

Die City-Tunnel Baustelle macht vielen Magdeburgern gerade das Leben schwer. Bildrechte: MDR/Heike Bade Besonders ältere Menschen, die das Rad nicht mehr nutzen können oder Menschen, die wegen ihrer Arbeit auf das Auto angewiesen sind, haben in Magdeburg gerade eine ziemlich schwere Zeit. "Es ist Wahnsinn, was hier seit sechs Jahren passiert", so Mathias Luther. Trotzdem sieht er auch das positive an der Situation. Die Stadt erneuert sich und das ist auch gut so, meint der 36-Jährige. Baustellen sind dafür nun mal nötig.



Doch die Organisatoren des Elbe-Brücken-Laufs sahen sich in diesem Jahr vor einer besonderen Herausforderung. Die Veranstaltung stand kurz vor dem Aus, da eine Laufstrecke ohne Baustellen nur schwer abgesteckt werden konnte. Der Lauf fand zwar statt, doch Mathias Luther sah trotzdem Handlungsbedarf. Der Läufer nahm die Sache sportlich und hatte eine Idee: Einen Lauf von Baustelle zu Baustelle – einen Baustellenmarathon.

Zur Person Mathias Luther ist 1983 in Magdeburg geboren und in der Stadt aufgewachsen. Von Beruf ist er Ingenieur. 2017 trat er in die SPD ein und ist zurzeit stellvertretender Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Magdeburg-Stadtfeld.

Bekannte Namen aus der Läuferszene dabei

"Das hat gar keinen offiziellen Rahmen, das war eine Schnapsidee, die ich dann immer besser fand und dann dachte: ich mach‘s mal und gucke wer mitmacht", erzählt Mathias Luther. Tatsächlich sind bei dem Stadtfelder bereits acht Anmeldungen eingegangen. Das ist schon ein Drittel von dem, was er sich vorgestellt hatte. Mathias Luther freut sich sehr über diesen Zuspruch: "Ich bin hochzufrieden bis jetzt, es sind auch sehr interessante Leute dabei. Leute, die in der Laufszene in Magdeburg schon einen Namen haben und ich freue mich, dass es für solche Leute, die auch schon ganz andere Sachen gerissen haben eine interessante Form der Veranstaltung ist." Auch die Baustelle in Magdeburgs Stadtteil Buckau verlängert derzeit viele Arbeitswege. Die Umleitung ist weitläufig und kostet Zeit. Bildrechte: Wenzel Oschington

Trotzdem betont Luther, dass die ganze Aktion eher als sportliche Herausforderung gedacht ist und keinen offiziellen Rahmen haben wird. Als "Lauftreff unter Freunden" ist der Baustellenmarathon anzusehen.

Streckenführung wegen Baustellen schwierig