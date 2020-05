Nach Pfingsten sollen die Arbeiten auf der A2 richtig losgehen (Symbolbild). Bildrechte: dpa

Wer über die Autobahn 2 in Richtung Hannover fahren will, muss sich bei Magdeburg das restliche Jahr über auf Behinderungen einstellen. Grund sind gleich zwei größere Sanierungsprojekte. Zum einen wird für rund 17 Millionen Euro ein Fahrbahnabschnitt erneuert, zum anderen gibt es Arbeiten an der nördlichen Elbebrücke bei Hohenwarthe (Jerichower Land), die dreieinhalb bis vier Millionen Euro kosten werden.

1. Fahrbahnsanierung bei Magdeburg

Die Vorbereitungen für die Sanierung der Fahrbahn zwischen Magdeburg-Rothensee und dem Kreuz Magdeburg laufen bereits. Auf dem gut sieben Kilometer langen Abschnitt muss der in die Jahre gekommene Beton erneuert werden, erklärt Uwe Langkammer, der Präsident der Landesstraßenbaubehörde. Zudem gebe es Arbeiten an mehreren Brücken und die Beschilderung werde erneuert. Bis Mitte Dezember soll das alles Langkammer zufolge dauern. Der gesamte Verkehr laufe so lange über die Fahrbahn Richtung Berlin – mit zwei Spuren pro Fahrtrichtung.