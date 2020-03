Pflegen, waschen, unterhalten: Die Arbeit in einem Altepflegeheim ist vielfältig. Bildrechte: Colourbox.de

Es ist sieben Uhr morgens. Im Altenpflegeheim "Haus Reform" in Magdeburg ist schon viel los. Im grün gestrichenen Aufenthaltsraum auf der dritten Etage wuseln vier Pflegekräfte um die Bewohner herum. Sie schneiden Äpfel und Bananen, kochen Tee.

Der Raum ist gemütlich und viel moderner eingerichtet, als man sich das in einem Altenpflegeheim vielleicht vorstellen würde. In den Ecken stehen große Sofas, die anliegende Küche besteht aus einer großen Kücheninsel und ein paar Tischen aus hellem Holz. Vom Flachbildfernseher in der Ecke dudelt leise Schlagermusik.

Der Morgenrundgang

Stefanie Stahl ist die Leiterin des Altenpflegeheims "Haus Reform" in Magdeburg. Täglich arbeiten rund 30 Mitarbeiter im Haus Reform. Dazu gehören die Pflegerinnen und Pfleger, das Küchenpersonal oder die Betreuer. Stahl kommt mit einem breiten Lächeln in die Küche. Für sie beginnt der Tag mit dem Morgenrundgang. Sie geht von Etage zu Etage, über die Gänge und durch die Wohnbereiche. "Wir fragen dann, was es in der Nacht gab, reden mit den Mitarbeitern, wünschen ihnen einen schönen Tag und begrüßen auch unsere Bewohner", erzählt sie.



Stahl klopft an eines der wenigen Doppelzimmer. Dort können Ehepaare gemeinsam wohnen, ganz nach dem Motto "Zweisamkeit statt Einsamkeit". Mit einem Schlafzimmer, Wohnzimmer, Bad und Ankleideraum ähnelt das Doppelzimmer einer richtigen Wohnung – nur die Küche fehlt.

4 min Bildrechte: MDR/Johanna Honsberg Berufe ohne Nachwuchs Ein Pflegheim in Magdeburg trotz dem Fachkräftemangel Ein Pflegheim in Magdeburg trotz dem Fachkräftemangel Link des Audios https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/magdeburg/magdeburg/audio-1330796.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Audio Gerade leben 84 Bewohner im Haus Reform, die meisten sind zwischen 60 und 90 Jahre alt. Sie sind hier, weil sie alleine nicht mehr für sich sorgen können. Und weil sie trotzdem noch gerne in Gesellschaft sind. Denn der Tagesablauf ist viel voller als erwartet. Eine Bewohnerin sitzt an einem der Esstische im Aufenthaltsraum. Ihren Namen verrät sie nicht, dafür aber, wie ihr Tag normalerweise abläuft: "Erstmal frühstücken und dann ist hier meistens Beschäftigung, wo ich dann dran teilnehme, bisschen Sportübungen und so." Nach dem Mittagessen gehe es mit Gesprächsrunden oder fernsehen weiter.

Zwischen Ballspielen und Massagen

"Sobald man im Altenpflegeheim ist, ist das Leben vorbei." Bei diesem Vorurteil schüttelt Betreuerin Heidi Rothenberger nur empört mit dem Kopf. Sie gibt Fußmassagen, erzählt Geschichten im Aufenthaltsraum oder organisiert Sportübungen, wie zum Beispiel das Ballspiel "Punching".

Aktiv bleiben: Sportübungen im Haus Reform. Bildrechte: MDR/Johanna Honsberg Die Bewohner sitzen dabei in einem Kreis und haben jeder eine Schwimmnudel in der Hand. Damit spielen sie sich einen großen, aufblasbaren Ball zu. Er schwebt durch die Luft, von einem Bewohner zum anderen. Manchmal fliegt er ins Regal. Zwischendurch klirren die Porzellanteller an der Wand. Das Spiel ist begleitet von viel Gelächter. Betreuerin Heidi Rothenberger feuert ihre Mitspieler an: "Und los, schlag richtig zu!" Andere Aktivitäten sind Massagen im Entspannungsraum, auch "Snoezelen-Raum" genannt und Erzählrunden im Aufenthaltsraum.

Die täglichen Pflichten

Heimleiterin Stefanie Stahl Bildrechte: Haus Reform Es ist natürlich nicht alles bunt und spaßig. Zu den Tätigkeiten der Pflegekräfte gehört auch das Waschen der Bewohner – oder mit Stürzen umzugehen. Laut Leiterin Stefanie Stahl passiert das häufig, vor allem, wenn die Bewohner ihre Kräfte falsch einschätzen. Meist stürzen die Bewohner beim Gang ins Bad, sagt Stahl.



Kurz vor dem Mittagessen steht die Medikamentenvergabe an. Die Pflegerin Sophie Lingner verteilt die Tabletten in kleinen, beschrifteten Dosen und gibt Insulinspritzen. Meist müssen die Pfleger nur hinschauen, dass die Bewohner auch wirklich ihre Tabletten nehmen. "Die sind recht selbstständig", sagt Sophie Lingner und lächelt.

Die Sache mit dem Personal

Der Fachkräftemangel ist im Haus Reform laut Heimleiterin Stahl weniger zu spüren. Das bestätigt auch die zuständige Personalchefin Carina Müller. "Wir haben einen Tarifvertrag, einen Betriebsrat, wir bilden sehr lange aus", zählt sie auf. "Das spricht sich alles rum."

Ein Zuhause schaffen, für die Bewohner, aber auch für das Personal: Im Haus Reform hat das Erfolg. Die Pflegerinnen und Pfleger gehen in ihrem Beruf richtig auf. Und hoffen, dass genau dieses Arbeitsklima noch mehr junge Menschen in die Altenpflege zieht.