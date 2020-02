Kurse sind flexibel und familienfreundlich

In dieser Woche haben die Organisatorinnen etwa 15 afghanischen Frauen aus Schönebeck die vier Module vorgestellt. Kretschmer sagt über das Modellprojekt: "Das ist ein großes Experiment." Wenn das Angebot angepasst werden müsse, könne das auch geschehen. Was die Kurse von den üblichen Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt unterscheidet: Die Teilnahme ist sehr flexibel und familienfreundlich. So soll es den Migrantinnen möglichst einfach gemacht werden, die Module zu belegen.

Was an Rahmenbedingungen feststeht: Drei Stunden dauert eine Kurseinheit, die von Montag bis Freitag sowohl vormittags von 9 bis 12 Uhr als auch nachmittags von 13 bis 16 Uhr angeboten wird. Frauen könnten ihre kleinen Kinder, die noch nicht zur Kita oder in die Schule gehen, einfach mitbringen, sagt Eisfeld. So könnten die Frauen ohne Verzögerung mit der Vorbereitung auf den Berufseinstieg anfangen und Deutsch üben – und danach, wenn die Kinder etwa in eine Kita können, mit einer Ausbildung oder einem Job beginnen.

Kleine Kinder können zum Kurs mitkommen

Afshar Shokria mit ihrer jüngsten Tochter und Najriba Qorbani Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke Die Familienfreundlichkeit des Angebots ist beispielsweise Afshar Shokria wichtig. Auch sie ist aus Afghanistan geflohen und lebt seit vier Jahren in Schönebeck. Das jüngste ihrer drei Kinder ist noch nicht alt genug für eine Kita. Deshalb will Afshar Shokria ihre kleine Tochter zum Kurs mitnehmen.



In Afghanistan war Shokria Hausfrau. Es sei in Afghanistan für Frauen schwierig, außerhalb des Hauses zu arbeiten, sagt sie. In Deutschland sei das ganz anders. Deswegen suche sie nun einen Job. Shokria interessiert sich für die Berufe Köchin und Fotografin. Auf jeden Fall will sie selbst Geld verdienen: "Ich habe drei Kinder und Deutschland ist teuer", erklärt sie. Qorbani stimmt zu, auch sie will deshalb eine Stelle finden.

Niedrigschwellig und ohne Druck

Wie oft die Frauen pro Woche an den Kursen zum Jobeinstieg teilnehmen, ist ihnen selbst überlassen. Sie können jeden Tag kommen oder nur einmal die Woche, nur vormittags, nur nachmittags. Maßnahmen etwa des Jobcenters seien oft sehr strikt und ganztägig, was für die Frauen mit kleinen Kindern nicht möglich sei, sagt Kretschmer. Und: "Manche Frauen kommen gar nicht mehr zu einem Kurs, wenn sie zweimal nicht da waren – weil ihnen das Fehlen unangenehm ist oder weil sie Angst haben, nicht zu bestehen", erzählt Kretschmer.

Beim Angebot des EGB dagegen können die Teilnehmerinnen jederzeit pausieren, wenn sie zum Beispiel einen mehrmonatigen Integrationskurs machen müssen oder Schulferien sind. Insgesamt müssen sie 150 Stunden eines Moduls absolvieren. Auch das Arbeitsamt ist an dem Modellprojekt beteiligt. Sollte das Jobcenter die Frauen also in eine für sie zu unflexible Maßnahme bringen wollen, sei es nach Absprache möglich, dass sie stattdessen die EGB-Kurse weitermachen können, erklären die Kurs-Organisatorinnen.

Mehr Selbstbewusstsein durch neue Fähigkeiten

Diese Flexibilität ist möglich, weil die Kurseinheiten nicht aufeinander aufbauen. Anders als etwa bei klassischen Deutschkursen gibt es keine Grammatiklektionen oder eine Unterteilung nach Sprachniveaus. Anfänger lernen zusammen mit Fortgeschrittenen, und zwar themenbezogen – etwa bei einem gemeinsamen Ausflug in den Supermarkt. Auch eine Prüfung gibt es am Ende des Moduls nicht, worüber die Frauen bei der Vorstellung der Kurse sehr erleichtert reagieren.

Viele der Frauen sind sich über ihre eigenen Fähigkeiten nicht klar. Franka Kretschmer, Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft

Die Kurse finden im Europäischen Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG) in Magdeburg-Westerhüsen statt. Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke Im zweiten Kurs, "Empowerment", sollen die Frauen ihre eigenen Stärken herausfinden und neue Kenntnisse erlernen. Dazu können sie zum Beispiel an Computerkursen teilnehmen oder Büro-Organisation lernen. Nur etwa ein Drittel der Migrantinnen in Sachsen-Anhalt hat eine Arbeit und die Mehrheit von diesen nur einen Minijob. Grund dafür sei nicht, dass zugewanderte Frauen nicht arbeiten dürften, sagt Kretschmer. Sondern: "Es gibt Studien, die zeigen, dass sich viele der Frauen über ihre eigenen Fähigkeiten nicht klar sind", erklärt sie. Und sie wüssten nicht, dass diese Fähigkeiten für Jobs relevant seien – und trauten sich selbst daher nicht genug zu. Das behindere sie bei der Arbeitssuche.

Ziel: Ein Job, der Spaß macht

Ende Februar sollen die ersten Deutsch- und Empowerment-Kurse für die Migrantinnen starten. Sowohl Afshar Shokria als auch Najriba Qorbani wollen dann direkt einsteigen.

Organisatorin Franka Kretschmer sagt, das Ziel des Angebots sei, dass die Frauen einen tollen Job finden, der ihnen Spaß mache und in dem sie sich wohlfühlten. Kretschmer und Eisfeld hoffen außerdem, dass sich ihr Angebot in den Netzwerken der Migrantinnen herumspricht. Und dass die Teilnehmerinnen, die dann erfolgreich einen Job gefunden haben, durch ihr Vorbild weitere Frauen motivieren.

Anschlag in Hanau: Fühlen sich die muslimischen Frauen sicher?

Überschattet wurde die Vorstellung der Kurse für Migrantinnen vom rassistischen Anschlag im hessischen Hanau vor wenigen Tagen. Elf Menschen starben dabei, unter ihnen der mutmaßliche Täter. Erst vergangene Woche waren zwei Sachsen-Anhalter festgenommen worden, die mutmaßlich einer rechtsextremen Terrorzelle angehörten, die unter anderem Anschläge gegen Muslime plante. Wie geht es Qorbani und Shokria, wenn sie von Nachrichten wie diesen hören?

Ich habe keine Angst in Deutschland. Najriba Qorbani nach dem Anschlag in Hanau

Sie dagegen habe schon ein wenig Angst, sagt Shokria. Aber in Afghanistan sei es viel schlimmer gewesen. Qorbani sagt, dass zwar auch in Deutschland schreckliche Sachen passieren könnten. Aber: In Afghanistan könne die Taliban machen, was sie wolle. In Deutschland dagegen werde der Täter von der Polizei gesucht und komme vor Gericht. Deshalb sagt sie: "Ich habe keine Angst in Deutschland."